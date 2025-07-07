Удар по Запоріжжю: постраждали 11 людей, більшість — госпіталізовано
Внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя постраждали щонайменше 11 осіб. Вісім були госпіталізовані, ще трьом медики надали допомогу на місці
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.
За його словами, стан госпіталізованих оцінюється як середньої тяжкості.
Унаслідок удару пошкоджень зазнали гуртожитки навчального закладу, багатоквартирні й приватні будинки, а також інші нежитлові об'єкти.
Комунальні служби вже почали обстеження зруйнованих будівель.
Роботи з ліквідації наслідків розпочнуться одразу після відбою повітряної тривоги.
Нагадаємо, сьогодні, 7 липня, росіяни масовано атакували Запоріжжя "шахедами". Було відомо про 10 постраждалих.
У Сухопутних військах ЗСУ повідомили, внаслідок атаки стались влучання ворожих БпЛА поблизу Запорізького обласного ТЦК.