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До медиків Запоріжжя через укуси кліщів звернулись три десятки пацієнтів. З початку року таких випадків було понад 800

Про це повідомляє "Справжнє", передає RegioNews.

За минулий тиждень (з 20 по 27 червня) 30 жителів Запоріжжя звернулись до медиків через укуси кліщів. Це менше, аніж у попередній тиждень, коли було 43 таких випадки.

З початку 2025 року через укуси кліщів до медиків звертались 836 жителів міста.

Нагадаємо, що у МОЗ ділились порадами, як уберегтися від укусів кліщів: