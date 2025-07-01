У Запоріжжі три десятки нових скарг через укуси кліщів
До медиків Запоріжжя через укуси кліщів звернулись три десятки пацієнтів. З початку року таких випадків було понад 800
Про це повідомляє "Справжнє", передає RegioNews.
За минулий тиждень (з 20 по 27 червня) 30 жителів Запоріжжя звернулись до медиків через укуси кліщів. Це менше, аніж у попередній тиждень, коли було 43 таких випадки.
З початку 2025 року через укуси кліщів до медиків звертались 836 жителів міста.
Нагадаємо, що у МОЗ ділились порадами, як уберегтися від укусів кліщів:
- Перед прогулянкою нанести на шкіру чи одяг репелент (засіб, який захищає від укусів комах);
- Заправити штани в шкарпетки, вдягти закрите взуття;
- Надавати перевагу світлим кольорам одягу (так краще видно комах і кліщів);
- Не заходити в траву, триматися ближче до стежки;
- Періодично оглядати себе та людей поруч;
- Після прогулянки оглянути себе, а одяг попрати та попрасувати.
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