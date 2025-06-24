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Медики поділились статистикою щодо пацієнтів у Запоріжжі. Виявилось, що було близько 100 випадків інфекційних хвороб

Про це повідомляє "Справжнє", передає RegioNews.

У Центрі контролю та профілактики хвороб розповіли, що в Запоріжжі за останній тиждень зафіксували 100 випадків інфекційних хвороб. 11 з пацієнтів є внутрішньо переміщеними особами.

На кишкові інфекції захворіло 28 осіб. Це на 24,3% нижче, аніж минулого тижня. При цьому від початку сезону обстежено 130 осіб із дисфункцією кишкового тракту (в тому числі 84 хворих на ГКІ): жодній людині обстеження не показало результат із виділенням холерного вібріона.

Через ушкодження домашніми тваринами до медиків звертались 34 жителі Запоріжжя. Відомо, що п'ятеро серед них — діти.

Також за останній тиждень зареєстровано 43 звернення за медичною допомогою з приводу укусів кліщами. При цьому випадків хвороби Лайма не було.

Нагадаємо, за перший квартал цього року зареєстрували 472 випадки кору. У МОЗ зазначили, що спалахи цього захворювання циклічні, і громадянам варто зробити профілактичне щеплення, щоб запобігти цьому.