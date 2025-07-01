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К медикам Запорожья из-за укусов клещей обратились три десятка пациентов.

Об этом сообщает "Справжнє", передает RegioNews.

За прошедшую неделю (с 20 по 27 июня) 30 жителей Запорожья обратились к медикам из-за укусов клещей. Это меньше, чем в предыдущую неделю, когда было 43 таких случая.

С начала 2025 года из-за укусов клещей к медикам обращались 836 жителей города.

Напомним, что в Минздраве делились советами, как уберечься от укусов клещей.