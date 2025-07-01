В Запорожье три десятка новых жалоб из-за укусов клещей
К медикам Запорожья из-за укусов клещей обратились три десятка пациентов.
Об этом сообщает "Справжнє", передает RegioNews.
За прошедшую неделю (с 20 по 27 июня) 30 жителей Запорожья обратились к медикам из-за укусов клещей. Это меньше, чем в предыдущую неделю, когда было 43 таких случая.
С начала 2025 года из-за укусов клещей к медикам обращались 836 жителей города.
Напомним, что в Минздраве делились советами, как уберечься от укусов клещей.
- Перед прогулкой нанести на кожу или одежду репеллент (средство, защищающее от укусов насекомых);
- Заправить штаны в носки, надеть закрытую обувь;
- Предпочитать светлые цвета одежды (так лучше видно насекомых и клещей);
- Не заходить в траву, держаться поближе к тропинке;
- Периодически осматривать себя и людей рядом;
- После прогулки осмотреть себя, а одежду постирать и погладить.
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