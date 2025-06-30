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30 червня 2025, 15:55

Назвав себе Богом і бив дітей: на Волині судили очільника "секти", який довів сина до самогубства

30 червня 2025, 15:55
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На Волині судили чоловіка після самогубства його сина. З'ясувалось, що батько бив хлопчика та інших дітей

Про це повідомляє "Судовий репортер", передає RegioNews.

На Волині 65-річного чоловіка визнали винним у доведенні власного сина до самогубства. Трагедія сталась 2023 року, коли 13-річний школяр повісився на дереві. Як з'ясувало слідство, хлопчик зростав у багатодітній родині і його батько вчиняв до нього насильство.

65-річний чоловік організував домашню "церкву", яка мала ознаки секти. Він назвав себе "Богом", "пастором", "цілителем", проводив зібрання в присутності дітей.

Показання членів родини та односельців свідчать про те, що він часто бив дітей та встановлював жорстокі правила поведінки: як вдягатися, як навчатися. Він забороняв їм користуватися інтернетом та спілкуватися з однолітками. У дітей також не було дня народження та інших свят, бо він вважав це за "гріх".

У родині було семеро дітей, але батько не працював. Вони жили на соціальні виплати та зарплату матері дітей. Жінка сама боялась чоловіка і тому не наважувалась йому заперечити. Хоча інколи вона намагалась допомагати дітям (наприклад, дозволяла користуватись її мобільним телефоном).

Лише після самогубства сина жінка разом з іншими дітьми переїхала. Чоловік на суді не визнав провину. Він вважає, що він є християнином і його атакують за віру. Він заявив, що бив дітей, але нібито "для виховання". Він також заперечив, що бажав довести сина до самогубства. За його словами, він намагався врятувати дітей "від зовнішнього впливу".

Експертиза показала, що чоловік має психічний розлад. Йому призначили 8 років позбавлення волі, а також примусові заходи медичного характеру в виді надання амбулаторної психіатричної допомоги.

Нагадаємо, раніше в Одесі 16-річний юнак вистрибнув з вікна багатоповерхівки. Йому викликали медиків, але, на жаль, він помер у кареті "швидкої допомоги".

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