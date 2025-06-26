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У Полтавській області винесли вирок підприємцю. Чоловік працював на росіян під час окупації його селиша

Про це повідомляє "Судовий репортер", передає RegioNews.

У Полтавській області визнали громадянина винним у колабораціонізмі. За даними слідства, підприємець з Харківщини у травні 2022 року добровільно став співпрацювати з окупантами. Тоді він став у ворога "помічником старости".

До окупації чоловік мав власний магазин м'яса та станцію техобслуговування автомобілів. У суді він не визнав вину. За його словами, його змусили співпрацювати росіяни та місцеві колаборанти. Чоловік заявив, що коли він відмовився — то солдати побили його і погрожували вбивством сімʼї. Його забрали з дому, накинувши мішок на голову мішок, відвезли до якогось приміщення і побили, хотіли його зґвалтувати.

Пізніше сусіди нібито самі почали приходити до нього і казати, що він помічник старости, просили допомогти з їжею, ліками, дровами. За словами чоловіка, він займався вивозом сміття, виставляв блоки, щоби вулицями не їздили російські броньовані машини.

Суд опитав 18 свідків. Вони підтвердили, що чоловік був старостою або старшим у селі. Його робоче місце було в кабінеті сільського голови. Колишній староста розповів, що відмовився працювати в окупації і його змусили назвати кандидатуру замість себе. Коли він запропонував обвинуваченого, то окупаційний комендант відповів, що цю людину як підприємця уже знає і далі буде спілкуватися з ним.

На думку свідка, на обвинувачуваного не було тиску. Лише троє свідків говорили про якесь насильство. Суд критично поставився до показань одного зі свідків, оскільки він є другом обвинуваченого. Через тиждень після взяття обвинуваченого під варту цей свідок вніс за нього 208 тисяч гривень застави.

У результаті чоловіка засудили до 7 років позбавлення волі з конфіскації майна. Крім того, 15 років йому заборонено обіймати посади в органах державної влади, державного управління, місцевого самоврядування та займатися діяльністю, яка повʼязана з наданням публічних послуг.

Нагадаємо, раніше жителя Донеччини засудили за державну зраду. Він добровільно працював на росіян. Зрадник передавав ворогу дані про ЗСУ. При цьому в переписках він писав росіянам, що чекає на окупантів "всією душею".