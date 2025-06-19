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19 червня 2025, 16:58

Жителів Запоріжжя закликають доєднуватися до боротьби з небезпечною рослиною

19 червня 2025, 16:58
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Фото з відкритих джерел
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У Запоріжжі почали тестувати новий спосіб боротьби з небезпечними рослинами. Запропонували ідею самі місцеві жителі

Про це повідомляє "Справжнє", передає RegioNews.

У Запоріжжі почали випробування нового підходу до боротьби з карантинними рослинами. Йдеться про ручне виривання. Цікаво, що це запропонували самі місцеві жителі.

Найбільшою загрозою є амброзія полинолиста. Ця рослина може викликає сильні алергічні реакції та зберігатися у ґрунті десятки років.

Тепер жителі Запоріжжя можуть долучитися до контролю фітосанітарного стану через гарячу лінію 15-80. Крім того, інспекція з благоустрою щороку формує мобільні групи, які влітку проводять рейди та визначають рівень зараження і методи ліквідації.

Довідка. Амброзія є небезпечною для людини через пилок. Він здатен призводити до таких симптомів як нежить, чхання, сльозотеча, свербіж у горлі та очах, а також до більш серйозних станів, таких як бронхіальна астма.

Тривале ігнорування алергії на амброзію може призвести до розвитку хронічних захворювань, таких як синусит та астма. Особливо небезпечно це в період цвітіння рослини: зазвичай це друга половина літа та початок осені.

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