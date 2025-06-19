У Запоріжжі третій день поспіль фіксують забруднення повітря

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Від надмірного пилу потерпали в Шевченківському районі

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на "Справжнє".

Під час досліджень повітря в житловій забудові у середу, 18 червня, фахівці обласного центру контролю і профілактики хвороб виявили забруднення.

Забруднення виявили на вулиці Героїв 55 бригади, 5. Там в повітрі зафіксований надмірний пил: 0,66мг/кубометр, що в 1,32 рази вище гранично допустимої концентрації (ГДК).

Нагадаємо, у Запоріжжі внаслідок ворожого удару загорілось підприємство.