У Запоріжжі третій день поспіль фіксують забруднення повітря
Від надмірного пилу потерпали в Шевченківському районі
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на "Справжнє".
Під час досліджень повітря в житловій забудові у середу, 18 червня, фахівці обласного центру контролю і профілактики хвороб виявили забруднення.
Забруднення виявили на вулиці Героїв 55 бригади, 5. Там в повітрі зафіксований надмірний пил: 0,66мг/кубометр, що в 1,32 рази вище гранично допустимої концентрації (ГДК).
Нагадаємо, у Запоріжжі внаслідок ворожого удару загорілось підприємство.
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