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В Запорожье начали тестировать новый способ борьбы с опасными растениями. Предложили идею сами местные жители

Об этом сообщает "Настоящее", передает RegioNews.

В Запорожье приступили к испытаниям нового подхода к борьбе с карантинными растениями. Речь идет о ручном вырывании. Примечательно, что это предложили сами местные жители.

Наибольшей угрозой является амброзия полинолиста. Это растение может вызывать сильные аллергические реакции и сохраняться в почве десятки лет.

Теперь жители Запорожья могут подключиться к контролю фитосанитарного состояния через горячую линию 15-80. Кроме того, инспекция по благоустройству ежегодно формирует мобильные группы, которые летом проводят рейды и определяют уровень заражения и методы ликвидации.

Справка. Амброзия опасна для человека из-за пыльцы. Он способен приводить к таким симптомам как насморк, чихание, слезотечение, зуд в горле и глазах, а также более серьезные состояния, такие как бронхиальная астма.

Длительное игнорирование аллергии на амброзию может привести к развитию хронических заболеваний, таких как синусит и астма. Особенно опасно это в период цветения растения: обычно это вторая половина лета и начало осени.