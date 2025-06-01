Зросла кількість поранених після удару РФ по Запоріжжю

фото: Запорізька ОВА

Унаслідок російського удару по Запоріжжю кількість поранених зросла до трьох осіб

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Telegram глави Запорізької ОВА Івана Федорова.

"Кількість поранених внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя зросла до трьох", - йдеться у повідомленні.

До медиків звернулися ще двоє людей - 46-річна жінка та 54-річний чоловік.

"Їм надали усю необхідну допомогу. Від госпіталізації постраждалі відмовилися", - написав Федоров.

Нагадаємо, через російську атаку в Запоріжжі були знеструмлені понад 13 тисяч абонентів.