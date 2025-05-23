Війська РФ спрямували на Запорізьку область понад 400 БпЛА: поранені 3 людини
Вчора, 22 травня, російські окупанти завдали 658 ударів по 17 населених пунктах Запорізької області. Внаслідок ворожих атак поранення дістали троє цивільних
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.
За оперативними даними, за добу окупанти пошкодили щонайменше 10 квартир, приватних будинків, автівок та освітній заклад.
"Двоє чоловіків та жінка постраждали під час ворожих атак по Василівському та Пологівському районах", – йдеться в повідомленні.
Іван Федоров додав, що вчора російські війська здійснили:
- 11 авіаційних ударів по Степногірську, Гуляйполю, Щербаках, Червоному, Новоандріївці, Малій Токмачці та Новоіванівці.
- 412 БпЛА різної модифікації атакували Лобкове, Кам'янське, Степове, Приморське, Гуляйполе, Оріхів, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне, Новодарівку, Новопавлівку та Верхню Терсу.
- П'ять обстрілів із РСЗВ накрили Лобкове, Гуляйполе та Малу Токмачку.
- 230 артударів завдали окупанти по території Лобкового, Кам'янського, Степового, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного та Новодарівки.
Нагадаємо, вчора ввечері в Оріхові російський дрон атакував жінку, яка йшла вулицею.
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