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22 травня 2025, 17:10

Росія вдарила по Кіровоградщині трьома балістичними ракетами, — ОВА

22 травня 2025, 17:10
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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У четвер, 22 травня, російська армія завдала ракетного удару по Кіровоградщині

Про це повідомив голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович, передає RegioNews.

"Сьогодні ворог атакував Кіровоградщину трьома балістичними ракетами", — йдеться у повідомленні.

За оперативними даними, інформація про постраждалих не надходила. Наразі наслідки ворожої атаки уточнюються.

Нагадаємо, 22 травня росіяни обстріляли північ Донеччини. Внаслідок ворожих ударів загинули двоє цивільних, ще дві людини дістали поранення.

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