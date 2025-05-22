Росія вдарила по Кіровоградщині трьома балістичними ракетами, — ОВА
У четвер, 22 травня, російська армія завдала ракетного удару по Кіровоградщині
Про це повідомив голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович, передає RegioNews.
"Сьогодні ворог атакував Кіровоградщину трьома балістичними ракетами", — йдеться у повідомленні.
За оперативними даними, інформація про постраждалих не надходила. Наразі наслідки ворожої атаки уточнюються.
Нагадаємо, 22 травня росіяни обстріляли північ Донеччини. Внаслідок ворожих ударів загинули двоє цивільних, ще дві людини дістали поранення.
Війська РФ вдарили по Гуляйполю: постраждав чоловікВсі новини »
22 травня 2025, 16:30Росіяни вдарили з артилерії по Бериславу: загинули цивільні
22 травня 2025, 15:23Обстріли Харківщини: за добу – один загиблий та 9 поранених
22 травня 2025, 10:04
22 травня 2025
Удар по полігону в Шостці та демарш комбата "Магури". Що сталося і як до цього ставитися
На війні, на жаль, не обійтись без втрат, але чи усі вони є необхідними?
19 травня 2025
Замість перемир'я – "переговори". Чому Путін проігнорував ідею 30-денної зупинки війни
У Стамбулі російська сторона так само імітувала перемовини, як російська армія імітує перемир'я
15 травня 2025
Запоріжжя і Херсон – як використають цю тему на можливих переговорах Росія і Україна
Країна-агресор завжди готова використати карту "своїх" міст в Україні для зриву будь-яких перемовин. Та чи використає?
13 травня 2025
"Повернути додому": Небезпечна місія евакуації полеглих героїв
Щодня, на передовій, українські воїни стоять на захисті нашої землі. Та війна – це не лише бої та перемоги, а й втрати. За кожним полеглим героєм стоїть не лише його подвиг, а й родина, яка чекає на м...
"Заробив" $46 тисяч: у Харкові викрили переправника, який організував втечу ухилянтам за кордон
22 травня 2025, 17:40На Миколаївщині в річці Інгулець потонув чоловік
22 травня 2025, 17:02Росіяни скинули вибухівку на мешканку Херсона
22 травня 2025, 16:55Смертельна ДТП на Полтавщині: водій збив пішохода
22 травня 2025, 16:47Фіктивна інвалідність за 4700 доларів: у Харкові затримали директорку благодійної організації
22 травня 2025, 16:46Війська РФ вдарили по Гуляйполю: постраждав чоловік
22 травня 2025, 16:30У ЦПД розвіяли міф про зламані камери на кордонах України та країн ЄС
22 травня 2025, 16:20Окупанти атакували північ Донеччини: є жертви та поранені
22 травня 2025, 16:10Мисливці ГУР показали, як "шматують" на полі бою піхоту та техніку окупантів
22 травня 2025, 16:00
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Удар по полігону в Шостці та демарш комбата "Магури". Що сталося і як до цього ставитися
Замість перемир'я – "переговори". Чому Путін проігнорував ідею 30-денної зупинки війни