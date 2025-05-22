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22 травня 2025, 20:40

На Херсонщині через російські обстріли постраждав чоловік

22 травня 2025, 20:40
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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Сьогодні вдень російські окупанти вдарили з артилерії по селу Новоолександрівка Бериславського району. Поранення дістав літній чоловік

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Херсонської обласної військової адміністрації.

За наявними даними, загарбники обстріляли Новоолександрівку близько 16:00. Внаслідок удару постраждав 71-річний місцевий мешканець.

"Чоловіка доправили до лікарні з мінно-вибуховою травмою та пораненням грудної клітини. Медики надають йому всю необхідну допомогу", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні окупаційні війська РФ вдарили з артилерії по селу Осокорівка Бериславського району. Через ворожу атаку постраждав місцевий житель.

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