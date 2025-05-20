Россияне за сутки 360 раз били по Запорожской области: повреждены дома
В течение 19 мая оккупанты нанесли 360 ударов по 16 населенным пунктам Запорожской области
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.
- Враг совершил 36 авиационных обстрелов по Степногорску, Плавням, Гуляйполю, Малой Токмачке, Темировке, Новодаровке и Малиновке.
- 149 БпЛА разной модификации атаковали Беленькое, Марьевку, Магдалиновку, Каменское, Приморское, Гуляйполе, Щербаки, Новоданиловку, Малую Токмачку, Чаривное и Новодаровку.
- 9 обстрелов из РСЗО накрыли Каменское, Щербаки и Новоданиловку.
- 166 артиллерийских ударов нанесены по территории Новояковловки, Каменского, Гуляйполя, Щербаков, Новоданиловки, Малой Токмачки, Чаривного и Новодаровки.
В полицию поступило 17 сообщений о повреждениях частных домов, квартир и автомобилей. Мирные жители не пострадали.
Напомним, 19 мая оккупанты сбросили на поселок Степногорск по меньшей мере девять управляемых авиабомб. Повреждены многоквартирные жилые и частные дома.
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