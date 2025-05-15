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15 травня 2025, 12:59

На Харківщині через російські обстріли закрили лікарню

15 травня 2025, 12:59
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фото: freepik.com
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У Куп’янську Харківської області через постійні російські атаки по місту довелося закрити медичний заклад

Про це в телеефірі повідомив начальник Куп’янської міської військової адміністрації Андрій Беседін, передає RegioNews із посиланням на Укрінформ.

За його словами, росіяни продовжують атакувати місто.

"18 керованих авіаційних бомб ворог скинув на територію громади вчора, з них одна – півторатонна. Велика кількість руйнувань: понад 60 приватних будинків знищено або пошкоджено, багатоквартирні будинки, об’єкти критичної інфраструктури", – повідомив Беседін.

Він зазначив, що ті послуги, які могли надавати ще тиждень тому – це й терцентр обслуговування, який підтримував саме маломобільних громадян, медичний заклад – недоступні.

Тому лікарня тимчасово припиняє працювати у зв’язку з загрозою авіаційних ударів.

Нагадаємо, на Харківщині 11-річна дитина підірвалася на вибухівці.

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