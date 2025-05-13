На Херсонщині знищили понад 1600 російських дронів
За минулий тиждень на Херсонщині Сили оборони знищили понад 1 600 ворожих безпілотників, що атакували регіон
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає RegioNews.
За офіційними даними, за вказаний період окупанти здійснили 1980 спроб вдарити по громадах області з БпЛА.
"81% цих безпілотників було збито. Щиро дякую воїнам за професіоналізм та ефективну роботу", — зауважив Олександр Прокудін.
Нагадаємо, за тиждень ЗСУ збили одну ворожу ракету та 677 БпЛА ворога. Також Сили оборони України ліквідували близько 9 080 окупантів.
За добу ЗСУ ліквідували майже 1200 росіян, — ГенштабВсі новини »
12 травня 2025, 12:20За тиждень ЗСУ ліквідували понад 9 тисяч окупантів
12 травня 2025, 06:05Прикордонники знищили на Сумщині ворожі безпілотники-камікадзе: фото
11 травня 2025, 16:25
05 травня 2025
"Воджу їжу під обстрілами". Як керівники сіл ризикують життям заради земляків
Умови життя в багатьох прифронтових населених пунктах близькі до виживання. В результаті представникам місцевої влади доводиться постійно вирішувати критично важливі питання, а часом і ризикувати влас...
01 травня 2025
Довгоочікувана угода про копалини: що підписала Україна, навіщо це Трампу і як вона вплине на війну
Україна і Сполучені Штати Америки врешті-решт дійшли до точки підписання, але – підписання чого? І чим це обернеться для нашої економіки та національної безпеки
30 квітня 2025
"Римські канікули" Трампа: чого чекати Україні від зміни риторики президента США
Зустріч лідерів Сполучених Штатів Америки та України під час візиту до Ватикану шокувала російських пропагандистів, але чи піде вона на користь нашій державі
24 квітня 2025
Великоднє перемир'я Путіна. Чи було воно взагалі і навіщо Кремль його оголошував
Російський окупаційний режим продовжує гратися з президентом США, як кіт із мишкою. І, здається, досягає на цьому напрямку певних тактичних успіхів
В Україні дорожчає цибуля: які ціни пропонують фермери
13 травня 2025, 01:50Температура вище, а дощів - менше: синоптик попередив про погоду на літо 2025 року
12 травня 2025, 23:55"Потрібно це зробити": Трамп зібрався летіти в Туреччину до Путіна та Зеленського
12 травня 2025, 23:42На Дніпропетровщині затримали чоловіка, який стріляв у ТЦК
12 травня 2025, 23:17На Сумщині за ухилення від мобілізації судили будиста, який не знає заповідей
12 травня 2025, 22:55На військовий облік автоматично: українцям за кордоном змінили правила для отримання паспортів
12 травня 2025, 22:40Шпигував під час робочих виздів: на Одещині засудили фельдшера, який виявився шпигуном РФ
12 травня 2025, 22:17Угода України та США про надра: Зеленський підписав документ
12 травня 2025, 21:44У Києві біля кафе побились підлітки: правоохоронці ведуть розслідування
12 травня 2025, 20:55
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
"Воджу їжу під обстрілами". Як керівники сіл ризикують життям заради земляків
Довгоочікувана угода про копалини: що підписала Україна, навіщо це Трампу і як вона вплине на війну
Всі блоги »