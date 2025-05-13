На Херсонщині знищили понад 1600 російських дронів

ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ

За минулий тиждень на Херсонщині Сили оборони знищили понад 1 600 ворожих безпілотників, що атакували регіон

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає RegioNews.

За офіційними даними, за вказаний період окупанти здійснили 1980 спроб вдарити по громадах області з БпЛА.

"81% цих безпілотників було збито. Щиро дякую воїнам за професіоналізм та ефективну роботу", — зауважив Олександр Прокудін.

Нагадаємо, за тиждень ЗСУ збили одну ворожу ракету та 677 БпЛА ворога. Також Сили оборони України ліквідували близько 9 080 окупантів.