Росія атакувала Нікопольщину з "Градів", артилерії та дронів: горів будинок
У ніч на 12 травня російські війська обстріляли Нікопольський район Дніпропетровщини, завдаючи ударів із реактивних систем залпового вогню "Град", важкої артилерії та застосовуючи БпЛА
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.
За його словами, під вогонь агресора потрапили місто Нікополь, Марганецька, Покровська та Мирівська громади.
Внаслідок обстрілу зайнявся приватний будинок, але рятувальники оперативно ліквідували пожежу.
Інформація щодо інших пошкоджень наразі уточнюється — на місці працюють фахівці, триває обстеження територій.
За попередніми даними, загиблих і постраждалих немає.
Нагадаємо, впродовж минулої доби окупанти завдали 454 удари по 14 населених пунктах Запорізької області. На щастя, обійшлося без постарждалих.