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09 мая 2025, 09:00

На Запорожье воины ГУР отбили побратимов из российского плена

09 мая 2025, 09:00
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На Запорожском направлении спецназовцы ГУР отбили собратьев из плена оккупантов прямо на поле боя

Кадры уникальной спецоперации обнародовало Главное управление разведки Министерства обороны Украины, передает RegioNews.

Трое солдат спецподразделения ГУР МО Украины "Артан" отправились на задачу - осуществить диверсионно-разведывательный рейд к позициям 247-го десантно-штурмового полка российских оккупационных войск.

Отмечается, что, добравшись вражеским позициям, бойцы "Артана" столкнулись с группой противника и вступили в ближний бой - трое украинских штурмовиков против трех российских десантников.

В бою московиты применили неизвестное химическое вещество. В результате отравления газом наши бойцы потеряли боеспособность и попали к оккупантам в плен.

С открытой местности, где произошло сражение, враг начал уход в сторону подконтрольного им населенного пункта. Движение фиксировали аэроразведчики подразделений активных действий ГУР МО Украины. Спецназовцы бросились спасать собратьев.

После ликвидации вражеской группы к двум бойцам "Артана Х" подлетел разведывательный дрон с инструкциями от командира для вывода с оккупированной территории. Третий штурмовик самостоятельно добрался до позиций подразделения после заката.

"Освобожденные бойцы "Артана Х" вернулись с трофейным оружием и важными данными. Сейчас все проходят лечение от ожогов, нанесенных российскими химикатами", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее разведчики показали, как уничтожают оккупантов на Запорожье.

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