Українські прикордонники показали, як знищують ворожу логістику на Харківщині
Військовослужбовці Держприкордонслужби у складі Сил оборони України продовжують виконання бойових завдань з протидії російсько-окупаційним військам у Харківській області
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.
Мінометники та дронарі підрозділу "Скорпіон" бригади "Гарт" завдали ударів по ворожих позиціях та логістичній системі противника на Вовчанському напрямку.
В результаті, знищено два склади з боєкомплектами, два транспортних засоби, антену зв’язку, камеру дальнього відеоспостереження, електрогенератор. Крім того, було ліквідовано чотирьох окупантів.
Раніше прикордонники показали, як знищують ворожу техніку на Харківському напрямку.
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