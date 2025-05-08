Українські прикордонники показали, як знищують ворожу логістику на Харківщині

фото: ДПСУ

Військовослужбовці Держприкордонслужби у складі Сил оборони України продовжують виконання бойових завдань з протидії російсько-окупаційним військам у Харківській області

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

Мінометники та дронарі підрозділу "Скорпіон" бригади "Гарт" завдали ударів по ворожих позиціях та логістичній системі противника на Вовчанському напрямку.

В результаті, знищено два склади з боєкомплектами, два транспортних засоби, антену зв’язку, камеру дальнього відеоспостереження, електрогенератор. Крім того, було ліквідовано чотирьох окупантів.

Раніше прикордонники показали, як знищують ворожу техніку на Харківському напрямку.