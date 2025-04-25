Росіяни атакували дронами Запорізьку область, є поранений
Внаслідок атаки ворожої атаки в Оріхові Запорізької області поранення отримав місцевий житель
Про це в Телеграмі написав начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.
"67-річний чоловік поранений внаслідок атаки ворожого дрона на Оріхів", - йдеться у повідомленні.
Федоров додав, що пораненого госпіталізували.
Нагадаємо, в Запорізькій області українські розвідники знищили РЛС "Гармонь-М" та бронетехніку окупантів.
Неподалік Запоріжжя ворожий дрон атакував цивільну автівку: загинув водійВсі новини »
25 квітня 2025, 13:36У центрі Запоріжжя 3-річна дитина впала у відкритий каналізаційний люк
24 квітня 2025, 18:30
24 квітня 2025
Великоднє перемир'я Путіна. Чи було воно взагалі і навіщо Кремль його оголошував
Російський окупаційний режим продовжує гратися з президентом США, як кіт із мишкою. І, здається, досягає на цьому напрямку певних тактичних успіхів
18 квітня 2025
Підручник історії з "автором"-журналістом. Нове слово в українській освіті чи деградація галузі?
Міністерство освіти при нинішньому очільнику не встигає вибиратися з одного скандалу в інший. Новим приводом поговорити став підручник з історії України для 11 класу
16 квітня 2025
Робота не для всіх: як в Україні "душать" потенціал покоління 50+
Українці старше 50 років частіше за інших стикаються з труднощами працевлаштування. Попри досвід та знання, цій категорії громадян ринок часто пропонує некваліфіковану роботу з низькою зарплатою — нед...
15 квітня 2025
Сумська трагедія. Чого прагнула досягти Росія, і навіщо Трамп грає на боці Кремля
Росія робить усе можливе, щоби зірвати майбутнє перемир’я, але намагається зробити це руками України. Та, попри чергову скандальну заяву президента США Дональда Трампа, цей план у росіян, схоже, прова...
На Сумщині демонтували аварійні конструкції на місці влучання ворожих безпілотників
25 квітня 2025, 22:17Поранений під час російського обстрілу Дніпропетровщини чоловік помер у лікарні
25 квітня 2025, 21:51Молилась за окупантів: у Харкові викрили чергову фанатку РФ
25 квітня 2025, 21:15Reuters опублікували повний зміст пропозиції щодо припинення війни в Україні від США та відповідь Європи
25 квітня 2025, 20:45Бій Усик – Дюбуа: відомо, коли відбудеться реванш року
25 квітня 2025, 20:20У Кіровоградській області знищили подвійну бойову частину ворожої крилатої ракети
25 квітня 2025, 20:18Дівчину з Запоріжжя внесли у Резерв+ як військовозобов'язаного чоловіка
25 квітня 2025, 19:45На Вінниччині лікарі можуть сісти на 9 років, за те що допомогли депутату виїхати за кордон
25 квітня 2025, 19:35Прикордонники показали, як нищать окупантів на Донеччині
25 квітня 2025, 18:59
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Великоднє перемир'я Путіна. Чи було воно взагалі і навіщо Кремль його оголошував
Підручник історії з "автором"-журналістом. Нове слово в українській освіті чи деградація галузі?