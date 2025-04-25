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25 квітня 2025, 21:59

Росіяни атакували дронами Запорізьку область, є поранений

25 квітня 2025, 21:59
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фото: ілюстративне
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Внаслідок атаки ворожої атаки в Оріхові Запорізької області поранення отримав місцевий житель

Про це в Телеграмі написав начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

"67-річний чоловік поранений внаслідок атаки ворожого дрона на Оріхів", - йдеться у повідомленні.

Федоров додав, що пораненого госпіталізували.

Нагадаємо, в Запорізькій області українські розвідники знищили РЛС "Гармонь-М" та бронетехніку окупантів.

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