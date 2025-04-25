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Дівчина з Запоріжжя виявилась на військовому обліку, бо її вказали як чоловіка. Це вона дізналась, коли побачила себе в списку призовників

Про це повідомляє Антикор, передає RegioNews.

Яворівський ТЦК зареєстрував на обліку дівчину з Запоріжжя, вказавши її як військовозобов'язаного чоловіка. Це стало відомо, коли на її роботу надіслали список призовників, і там було її ім'я.

"Як розв’язати проблему, дівчина наразі не знає. У ТЦК її направили до поліцейських, які порекомендували звернутися до Міноборони, але там з відповіддю не поспішають", - кажуть в місцевих пабліках.

Нагадаємо, раніше застосунок Резерв+ отримав оновлення з можливістю відстежувати зміни в реєстрі. У Міноборони зазначили, що ці нові функції допоможуть громадянам усувати певні проблеми в онлайн-режимі. Зокрема, тепер можна завантажити розширену інформацію з реєстру "Оберіг" у форматі PDF, щоби користувач міг бачити, які саме дані про нього зберігаються у системі.