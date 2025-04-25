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Девушка из Запорожья оказалась на военном учете, потому что ее указали как мужчину. Это она узнала, когда увидела себя в списке призывников

Об этом сообщает Антикор, передает RegioNews.

Яворивский ТЦК зарегистрировал на учете девушку из Запорожья, указав ее как военнообязанного мужчину. Это стало известно, когда на ее работу направили список призывников, и там было ее имя.

"Как решить проблему, девушка пока не знает. В ТЦК ее направили в полицейские, которые порекомендовали обратиться в Миноборону, но там с ответом не спешат", - говорят в местных пабликах.

Напомним, ранее приложение Резерв+ получило обновление с возможностью отслеживать изменения в реестре. В Минобороны отметили, что эти новые функции помогут гражданам устранять некоторые проблемы в онлайн-режиме. В частности, теперь можно загрузить расширенную информацию из реестра "Оберег" в формате PDF, чтобы пользователь мог видеть, какие именно данные о нем хранятся в системе.