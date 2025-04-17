Оккупанты накрыли из авиации и РСЗО Запорожскую область: есть раненый и разрушения

фото: Запорожская ОВА

За прошедшие сутки российские оккупанты нанесли 350 ударов по 15 населенным пунктам Запорожской области. В результате вражеских атак повреждена гражданская инфраструктура, пострадал мирный житель

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

По его словам, за сутки оккупанты повредили по меньшей мере шесть домов, квартир и объектов инфраструктуры.

"55-летний мужчина ранен в результате вражеской атаки по Пологовскому району", – говорится в сообщении.

Напомним, 16 апреля оккупационные войска РФ атаковали Днепр ударными беспилотниками. В результате вражеских обстрелов погибли три человека, среди которых есть ребенок. Также ранены 30 человек.