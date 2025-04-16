Росіяни вдарили КАБами по центру Херсона: є жертва та поранені

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Сьогодні вранці, 16 квітня, окупаційні війська РФ вдарили по Центральному району Херсона КАБами та артилерією. Загинула щонайменше одна людина, є поранені цивільні

Про це повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко, передає RegioNews.

"Під удар потрапили об'єкти соціальної інфраструктури, багатоповерхівки. Є загиблий і поранені", — йдеться в повідомленні.

Попередньо, близько 6:30 травми, несумісні з життям, отримав невідомий чоловік середнього віку, який перебував на вулиці. Фахівці встановлюють його особу.

Коли на місце влучань російських авіабомб прибули рятувальники та комунальники, окупанти повторно накрили їх з артилерії. Внаслідок ворожих ударів потрощені спортивний заклад, супермаркет, цивільні автівки, приватні та багатоквартирні будинки.

Під остріл РФ потрапив і сам начальник Херсонської МВА Роман Мрочко.

Також внаслідок ранкового удару по Центрального району міста постраждала 20-річна дівчина. У потерпілої діагностували мінно-вибухову травму та контузію.

За даними прокуратури Херсонщини, вранці окупанти вдарили по цивільним обʼєктам у житловому масиві артилерією та керованими авіаційними бомбами. Було відомо про трьох постраждалих цивільних.

Нагадаємо, протягом минулої доби російські війська атакували понад 30 населених пунктів Херсонщини. Внаслідок ворожих обстрілів постраждали 11 мирних мешканців.