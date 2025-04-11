В Запорожье спасли упавшую в погреб женщину

фото: ГСЧС Украины в Запорожской области

Инцидент произошел 10 апреля в одном из районов Запорожья. Спасатели достали пострадавшую из ловушки

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины в Запорожской области.

Оказалось, что пожилая женщина оступилась, упала в хозяйственную яму глубиной около двух метров и не могла самостоятельно выбраться.

Чрезвычайники с помощью спецоборудования вытащили пенсионерку из ямы и на мягких носилках перенесли в автомобиль "скорой".

"82-летнюю пострадавшую госпитализировали в медицинское учреждение", – говорится в сообщении.

Напомним, в Житомирской области мужчина упал в 25-метровый колодец.