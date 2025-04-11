В Запорожье спасли упавшую в погреб женщину
Инцидент произошел 10 апреля в одном из районов Запорожья. Спасатели достали пострадавшую из ловушки
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины в Запорожской области.
Оказалось, что пожилая женщина оступилась, упала в хозяйственную яму глубиной около двух метров и не могла самостоятельно выбраться.
Чрезвычайники с помощью спецоборудования вытащили пенсионерку из ямы и на мягких носилках перенесли в автомобиль "скорой".
"82-летнюю пострадавшую госпитализировали в медицинское учреждение", – говорится в сообщении.
Напомним, в Житомирской области мужчина упал в 25-метровый колодец.
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