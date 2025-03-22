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22 березня 2025, 00:30

Масована атака "Шахедів" на Запоріжжя: є загиблі та поранені, серед жертв – діти

22 березня 2025, 00:30
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фото: ЗОВА
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У пʼятницю, 21 березня, близько 21:00 росіяни масовано атакували Запоріжжя ударними безпілотниками. Окупанти запустили на місто 12 БпЛА типу Shahed

Про це передає RegioNews із посиланням на МВС України.

Наразі відомо про 9 поранених людей (серед них немовля) та двох загиблих – 41-річного чоловіка та його 14-річну доньку.

За інформацією голови Запорізької ОВА Івана Федорова, одна жінка у вкрай важкому стані. Шестеро людей – у стані середньої важкості.

Внаслідок влучань по житлових забудовах зайнялися пожежі, зруйновані обʼєкти цивільної інфраструктури.

Загалом пошкоджені 6 багатоповерхівок, один приватний будинок, будівля дитячого садка та ресторан.

На місцях працюють необхідні служби міста.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про 5 постраждалих внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя.

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