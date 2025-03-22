Масована атака "Шахедів" на Запоріжжя: є загиблі та поранені, серед жертв – діти
У пʼятницю, 21 березня, близько 21:00 росіяни масовано атакували Запоріжжя ударними безпілотниками. Окупанти запустили на місто 12 БпЛА типу Shahed
Про це передає RegioNews із посиланням на МВС України.
Наразі відомо про 9 поранених людей (серед них немовля) та двох загиблих – 41-річного чоловіка та його 14-річну доньку.
За інформацією голови Запорізької ОВА Івана Федорова, одна жінка у вкрай важкому стані. Шестеро людей – у стані середньої важкості.
Внаслідок влучань по житлових забудовах зайнялися пожежі, зруйновані обʼєкти цивільної інфраструктури.
Загалом пошкоджені 6 багатоповерхівок, один приватний будинок, будівля дитячого садка та ресторан.
На місцях працюють необхідні служби міста.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про 5 постраждалих внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя.