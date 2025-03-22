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В пятницу, 21 марта, около 21:00 россияне массированно атаковали Запорожье ударными беспилотниками. Оккупанты запустили на город 12 БпЛА типа Shahed

Об этом передает RegioNews со ссылкой на МВД Украины.

Сейчас известно о 9 раненых людях (среди них младенца) и двух погибших – 41-летнем мужчине и его 14-летней дочери.

По информации главы Запорожской ОВА Ивана Федорова , одна женщина в крайне тяжелом состоянии. Шесть человек – в состоянии средней тяжести.

В результате попаданий по жилым застройкам занялись пожары, разрушены объекты гражданской инфраструктуры.

В общей сложности повреждены 6 многоэтажек, один частный дом, здание детского сада и ресторан.

На местах работают необходимые службы города.

Напомним, ранее сообщалось о 5 пострадавших в результате вражеской атаки на Запорожье.