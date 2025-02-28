На Юге Силы обороны "согрели" россиян FPV-дронами
На Запорожском направлении пограничники 8-го отряда не дали "замерзнуть" российским оккупантам. Пилоты БпЛА отработали по укрытиям захватчиков FPV-дронами
Об этом сообщает Госпогранслужба, передает RegioNews.
"Пока на улице хозяйничал мороз, в "норах" окупантов было очень горячо. По итогам боевой работы пилотов ГПСУ все вражеские цели были поражены", — говорится в сообщении.
Напомним, 25 февраля Воздушные силы ВСУ нанесли высокоточный удар по командно-наблюдательному пункту 1429 мотострелкового полка РФ возле села Копани Пологовского района Запорожской области. Россияне понесли потери.
Жирная цель: на Запорожье Воздушные силы поразили российский пункт управления БпЛАВсе новости »
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