Без реклами та податків: у Запоріжжі "парочка" влаштувала нелегальне казино
У Запоріжжі чоловік і жінка орендували приміщення. Як виявилося, вони облаштували там нелегальні гральні зали
Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура, передає RegioNews.
Правоохоронці викрили 30-річного чоловіка та 33-річну жінку в Запоріжжі. Вони орендували приміщення та облаштували там нелегальні гральні заклади.
Зловмисники використовували спеціальне програмне забезпечення, яке надавало доступ до азартних ігор в інтернеті. Гральні заклади працювали цілодобово. При цьому "бізнесмени" не розміщували реклами, не оформлювали ліцензії і, звичайно, не сплачували податки.
Нагадаємо, раніше в Харкові "накрили" покер-клуб. Ділки організували нелегальне казино в орендованих приміщеннях. Без ліцензії вони проводили кеш-ігри в покер. Під час обшуків у них знайшли гральні столи, комп'ютери, "фішки" для ставок, а також 121 тисячу гривень.