Фото: прокуратура

У Запоріжжі чоловік і жінка орендували приміщення. Як виявилося, вони облаштували там нелегальні гральні зали

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура, передає RegioNews.

Правоохоронці викрили 30-річного чоловіка та 33-річну жінку в Запоріжжі. Вони орендували приміщення та облаштували там нелегальні гральні заклади.

Зловмисники використовували спеціальне програмне забезпечення, яке надавало доступ до азартних ігор в інтернеті. Гральні заклади працювали цілодобово. При цьому "бізнесмени" не розміщували реклами, не оформлювали ліцензії і, звичайно, не сплачували податки.

Нагадаємо, раніше в Харкові "накрили" покер-клуб. Ділки організували нелегальне казино в орендованих приміщеннях. Без ліцензії вони проводили кеш-ігри в покер. Під час обшуків у них знайшли гральні столи, комп'ютери, "фішки" для ставок, а також 121 тисячу гривень.