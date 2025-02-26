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26 февраля 2025, 18:36

Без рекламы и налогов: в Запорожье "парочка" устроила нелегальное казино

26 февраля 2025, 18:36
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Фото: прокуратура
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В Запорожье мужчина и женщина арендовали помещение. Как оказалось, они обустроили там нелегальные игровые залы

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура, передает RegioNews.

Правоохранители разоблачили 30-летнего мужчину и 33-летнюю женщину в Запорожье. Они арендовали помещение и обустроили там нелегальные игровые заведения.

Злоумышленники использовали специальное программное обеспечение, предоставлявшее доступ к азартным играм в интернете. Игорные заведения работали круглосуточно. При этом "бизнесмены" не размещали рекламу, не оформляли лицензии и, конечно, не платили налоги.

Напомним, ранее в Харькове "накрыли" покер-клуб . Дельцы организовали нелегальное казино в арендованных помещениях. Без лицензии они проводили кэш игры в покер. Во время обысков у них обнаружили игральные столы, компьютеры, "фишки" для ставок, а также 121 тысячу гривен.

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