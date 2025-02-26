Фото: прокуратура

В Запорожье мужчина и женщина арендовали помещение. Как оказалось, они обустроили там нелегальные игровые залы

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура, передает RegioNews.

Правоохранители разоблачили 30-летнего мужчину и 33-летнюю женщину в Запорожье. Они арендовали помещение и обустроили там нелегальные игровые заведения.

Злоумышленники использовали специальное программное обеспечение, предоставлявшее доступ к азартным играм в интернете. Игорные заведения работали круглосуточно. При этом "бизнесмены" не размещали рекламу, не оформляли лицензии и, конечно, не платили налоги.

Напомним, ранее в Харькове "накрыли" покер-клуб . Дельцы организовали нелегальное казино в арендованных помещениях. Без лицензии они проводили кэш игры в покер. Во время обысков у них обнаружили игральные столы, компьютеры, "фишки" для ставок, а также 121 тысячу гривен.