Росіяни за добу понад пів тисячі разів обстріляли Запорізьку область

фото: Запорізька ОВА

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

Так, ворог здійснив 8 авіаційних ударів по Новояковлівці, Гуляйполю та Щербакам.

287 БпЛА різної модифікації атакували П'ятихатки, Лобкове, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Білогір'я та Новодарівку.

Окрім того, 7 обстрілів із РСЗВ накрили Гуляйполе, Щербаки та Малу Токмачку.

Ще 215 артударів завдано на території П'ятихаток, Лобкового, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Білогірʼя та Новодарівки.

Надійшло 17 повідомлень про пошкодження квартир, приватних будинків та авто. Мирні жителі не постраждали.

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