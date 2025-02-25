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25 лютого 2025, 08:53

Росіяни за добу понад пів тисячі разів обстріляли Запорізьку область

25 лютого 2025, 08:53
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фото: Запорізька ОВА
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Упродовж доби окупанти завдали 517 ударів по 9 населених пунктах Запорізької області

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

Так, ворог здійснив 8 авіаційних ударів по Новояковлівці, Гуляйполю та Щербакам.

287 БпЛА різної модифікації атакували П'ятихатки, Лобкове, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Білогір'я та Новодарівку.

Окрім того, 7 обстрілів із РСЗВ накрили Гуляйполе, Щербаки та Малу Токмачку.

Ще 215 артударів завдано на території П'ятихаток, Лобкового, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Білогірʼя та Новодарівки.

Надійшло 17 повідомлень про пошкодження квартир, приватних будинків та авто. Мирні жителі не постраждали.

Нагадаємо, на Сумщині за минулий день пролунало 169 вибухів, дві людини загинуло і шість поранені

Станом на ранок 25 лютого у Чорному морі – один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 4 ракет.

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