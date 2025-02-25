Россияне за сутки более полутысячи раз обстреляли Запорожскую область

фото: Запорожская ОВА

За сутки оккупанты нанесли 517 ударов по 9 населенным пунктам Запорожской области

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

Так, враг совершил 8 авиационных ударов по Новояковловке, Гуляйполю и Щербакам.

287 БпЛА разной модификации атаковали Пятихатки, Лобково, Гуляйполе, Щербаки, Новоданиловку, Малую Токмачку, Белогорье и Новодаровку.

Кроме того, 7 обстрелов из РСЗО накрыли Гуляйполе, Щербаки и Малую Токмачку.

Еще 215 артударов нанесены на территории Пятихаток, Лобкового, Гуляйполя, Щербаков, Новоданиловки, Малой Токмачки, Белогорья и Новодаровки.

Поступило 17 сообщений о повреждениях квартир, частных домов и автомобилей. Мирные жители не пострадали.

Напомним, в Сумской области за минувший день раздалось 169 взрывов, два человека погибли и шесть ранены

По состоянию на утро 25 февраля в Черном море – один вражеский корабль , являющийся носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 4 ракет.