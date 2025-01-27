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Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

У модульному укритті між чоловіками виникла перепалка, в ході якої 25-річний молодик декілька раз вдарив 37-річного оппонента. Від отриманих травм чоловік помер через декілька днів у лікарні.

Правоохоронці затримали нападника. Йому оголосили підозру.

Молодика взяли під варту. Йому загрожує до 10 років тюрми.

Нагадаємо, у Львові 17-річний студент молотком забив до смерті жінку. Юнака затримали.