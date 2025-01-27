У Кривому Розі в модульному укритті побилися чоловіки: один з них помер у лікарні
Подія сталася вночі 22 січня у Металургійному районі Кривого Рогу
Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.
У модульному укритті між чоловіками виникла перепалка, в ході якої 25-річний молодик декілька раз вдарив 37-річного оппонента. Від отриманих травм чоловік помер через декілька днів у лікарні.
Правоохоронці затримали нападника. Йому оголосили підозру.
Молодика взяли під варту. Йому загрожує до 10 років тюрми.
Нагадаємо, у Львові 17-річний студент молотком забив до смерті жінку. Юнака затримали.
23 січня 2025
Катування 12-річної дівчинки в Білій Церкві: що відомо про резонансний інцидент
Днями почався розголос стосовно побиття 12-річної дівчинки в Білій Церкві. Передувало цьому відео знущань над нею, що було викладене в мережі. На ньому видно, що підлітки штовхають, б'ють та принижуют...
21 січня 2025
Новий президент США: нові шанси на мир в Україні чи нові ілюзії?
У своїй інавгураційній промові президент США Дональд Трамп пообіцяв колонізувати Марс, створити збройні сили, яких досі ніхто не бачив, зупинити всі війни і жодного слова не сказав про Україну. Але в ...
15 січня 2025
Яким буде курс долара у 2025 році
Наприкінці минулого року долар почав різко дорожчати, зрештою перетнувши позначку у 42 грн за один "зелений" за офіційним курсом Нацбанку. Фактично кожного дня фіксувались нові рекорди падіння гривні ...
13 січня 2025
Полтава може втратити древній Хрестовоздвиженський монастир
Полтава може втратити один зі своїх найвизначніших і найвпізнаваніших символів – древній Хрестовоздвиженський монастир. Усе – через довготривалий зсув ґрунту, який відбувається на горі, де розташовани...
У Херсоні росіяни вбили тракториста
27 січня 2025, 19:00У Львові сутенеру пом'якшили вирок через донат для військових
27 січня 2025, 18:50НАБУ розпочало розслідування проти міністра оборони Умєрова, — ЦПК
27 січня 2025, 18:30"Зривали" мобілізацію: на Вінниччині затримали жінок-адміністраторів Viber-групи для ухилянтів
27 січня 2025, 18:15Побив і волочив по проїжджій частині: харків'янку жорстоко побив співмешканець
27 січня 2025, 18:14Хотіли втекти в Молдову: на Одещині затримали авто з чотирма чоловіками
27 січня 2025, 18:07Зливав дані про ЗСУ: на Харківщині засудили росіянина, який шпигував для окупантів
27 січня 2025, 17:39Росіяни скинули вибухівку з дрона на Херсон: постраждав чоловік
27 січня 2025, 17:35Небезпека 3 рівня: у ДСНС попередили Закарпаття та Прикарпаття про небезпечну погоду
27 січня 2025, 17:18
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Катування 12-річної дівчинки в Білій Церкві: що відомо про резонансний інцидент
Новий президент США: нові шанси на мир в Україні чи нові ілюзії?
Всі блоги »