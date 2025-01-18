Росіяни атакували Україну ракетами та дронами: як відпрацювала ППО

фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

В ніч на 18 січня сили оборони України збили дві російські балістичні ракети "Іскандер-М"/KN-23 і 24 безпілотники

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ, передає RegioNews.

Із 19:00 17 січня росіяни атакували Україну 39 ударними БПЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів, а також застосували чотири балістичні ракети "Іскандер-М"/KN-23.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

Станом на 08:00 підтверджено збиття двох ракет "Іскандер-М"/KN-23 на Київщині і 24 ударних БПЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Чернігівській, Київській, Хмельницькій, Житомирській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Херсонській та Донецькій областях.

14 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Нагадаємо, в ніч на 17 січня росіяни запустили по Україні 50 ударних дронів типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів. Також застосували дві балістичні ракети "Іскандер-М". Сили ППО збили 33 ворожі дрони.