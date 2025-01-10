Россияне за сутки более 500 раз ударили по Запорожской области
В течение 9 января оккупанты нанесли 527 ударов по 10 населенным пунктам Запорожской области
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.
- Враг совершил 2 авиационных удара по Темировке.
- 355 БпЛА разной модификации атаковали Степногорск, Каменское, Гуляйполе, Щербаки, Новоандреевку, Новоданиловку, Малую Токмачку, Белогорье и Новодаровку.
- 4 обстрела из РСЗО накрыли Щербаки и Новоданиловку.
- 166 артударов нанесено по территории Каменского, Гуляйполя, Щербаков, Новоандреевки, Новоданиловки, Малой Токмачки, Белогорья и Новодаровки.
Поступило 21 сообщение о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры. К счастью, мирные жители не пострадали.
Напомним, количество пострадавших в результате авиаудара по Запорожью, который россияне совершили днем 8 января, возросло до 122 человек.
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