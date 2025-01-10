На Запорожье разведчики уничтожили российскую пушку вместе с оккупантами
В Запорожской области операторы БпЛА спецподразделения "Крылья" департамента активных действий ГУР МО Украины выявили и уничтожили российскую пушечную позицию. Расчет оккупантов поразили FPV-дронами
Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины, передает RegioNews.
"Для ликвидации вражеской цели разведчики использовали два камикадзе самолетного типа Darts с трехкилограммовыми комбинированными боеприпасами и тремя FPV Babay-Heavy с полуторакилограммовыми кумулятивными выстрелами", – говорится в сообщении.
Напомним, в конце декабря Силы обороны ликвидировали троих офицеров российской армии в Запорожской области. ВСУ ударили из HIMARS по вражескому штабу.
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