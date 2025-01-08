Удар авіабомбами по Запоріжжю: кількість постраждалих знову збільшилась
Число постраждалих внаслідок ворожого авіаудару по Запоріжжю збільшилось до 33 людей
Про це повідомляє пресцентр ДСНС, передає RegioNews.
Кількість загиблих наразі незмінна – 13 людей.
Більшість з постраждалих просто перебували на вулиці та у громадському транспорті.
За інформацією Нацполіції, росіяни завдали по Запоріжжю два удари керованими авіабомбами (ФАБ-500 з УМПК).
Авіабомби вибухнули серед скупчення людей – поблизу адміністративної частини інфраструктурного об’єкта та дороги.
Рятувальники ліквідували пожежу в адміністративній будівлі на площі 800 кв.м та трьох автомобілей.
Загалом внаслідок ворожого удару пошкоджені 4 адмінбудівлі, 27 автомобілей та трамвай.
Аварійно-рятувальні роботи тривають.
Нагадаємо, 8 січня близько 15:40 росіяни вдарили по промисловій інфраструктурі Запоріжжя.
Момент атаки росіян на місто потрапив на відеореєстратор.