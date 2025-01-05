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05 січня 2025, 19:30

У Запорізькій області "Кракен" ліквідував начальника штабу російського батальйону

05 січня 2025, 19:30
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фото: ГУР
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Воїни підрозділу активних дій ГУР МО України "Кракен" ліквідували начальника штабу батальйону "Шторм.Осетія" Сергія Мельникова та його водія. Це сталося 29 грудня на трасі Василівка-Токмак

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України, передає RegioNews.

Незадовго до цього розвідники здобули оперативну інформацію, яка містила деталі маршруту і графік пересування начальника штабу батальйону російських терористичних сил на тимчасово окупованій території Запорізької області. Завдяки цим даними аеророзвідники спланували FPV-засідку для ватажка загарбників штурмового підрозділу в складі 429-го мотострілецького полку РФ.

"Спершу оператори дронів майстерно перелякали водія автомобіля УАЗ "Патріот”, в якому перебував мєльніков. Нажаханий російський шофер різко змінив траєкторію руху, машина вилетіла в кювет, а далі воєнні розвідники вдарили дроном-камікадзе у лобове. Обох окупантів знищено", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, внаслідок вибуху в критичному стані перебуває капітан Костянтин Наґайко, причетний до воєнних злочинів проти України. Його підрозділ завдав удару по кафе в селі Гроза, де загинуло 59 цивільних.

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