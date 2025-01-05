У Запорізькій області "Кракен" ліквідував начальника штабу російського батальйону
Воїни підрозділу активних дій ГУР МО України "Кракен" ліквідували начальника штабу батальйону "Шторм.Осетія" Сергія Мельникова та його водія. Це сталося 29 грудня на трасі Василівка-Токмак
Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України, передає RegioNews.
Незадовго до цього розвідники здобули оперативну інформацію, яка містила деталі маршруту і графік пересування начальника штабу батальйону російських терористичних сил на тимчасово окупованій території Запорізької області. Завдяки цим даними аеророзвідники спланували FPV-засідку для ватажка загарбників штурмового підрозділу в складі 429-го мотострілецького полку РФ.
"Спершу оператори дронів майстерно перелякали водія автомобіля УАЗ "Патріот”, в якому перебував мєльніков. Нажаханий російський шофер різко змінив траєкторію руху, машина вилетіла в кювет, а далі воєнні розвідники вдарили дроном-камікадзе у лобове. Обох окупантів знищено", — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, внаслідок вибуху в критичному стані перебуває капітан Костянтин Наґайко, причетний до воєнних злочинів проти України. Його підрозділ завдав удару по кафе в селі Гроза, де загинуло 59 цивільних.