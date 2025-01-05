На Півдні прикордонники знищили склад БК та укриття окупантів
На тимчасово окупованій території Півдня України аеророзвідники-прикордонники виявили укриття росіян та двох окупантів, які переміщували боєкомплект. Ворожі цілі уразили дронами
Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає RegioNews.
"В результаті бойової роботи було завдано вогневе ураження противнику. Втрати ворога уточнюються", – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, раніше воїни бригади "Помста" ефективно відпрацювали по ворожих цілях на Куп’янському напрямку. Захисники в останній тиждень 2024 року "накришили" окупантського мотлоху.
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