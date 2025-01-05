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05 января 2025, 19:30

В Запорожской области "Кракен" ликвидировал начальника штаба российского батальона

05 января 2025, 19:30
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фото: ГУР
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Воины подразделения активных действий ГУР МО Украины "Кракен" ликвидировали начальника штаба батальона "Шторм.Осетия" Сергея Мельникова и его водителя. Это произошло 29 декабря на трассе Васильевка-Токмак

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины, передает RegioNews.

Незадолго до этого разведчики получили оперативную информацию, содержащую детали маршрута и график передвижения начальника штаба батальона российских террористических сил на временно оккупированной территории Запорожской области. Благодаря этим данным аэроразведчики спланировали FPV-засаду для главаря захватчиков штурмового подразделения в составе 429-го мотострелкового полка РФ.

"Сначала операторы дронов искусно испугали водителя автомобиля УАЗ "Патриот", в котором находился мельников. Напуганный российский шофер резко изменил траекторию движения, машина вылетела в кювет, а дальше военные разведчики ударили дроном-камикадзе в лобовое. Оба оккупанта уничтожены", - говорится в сообщении.

Напомним, в результате взрыва в критическом состоянии находится капитан Константин Нагайко, причастный к военным преступлениям против Украины. Его подразделение нанесло удар по кафе в селе Гроза, где погибли 59 гражданских.

война ликвидация спецоперация Запорожская область БПЛА потери россиян ГУР
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