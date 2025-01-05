ЗСУ атакують і просуваються в Курській області: що відомо

фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

У неділю, 5 січня, Сили оборони України атакували росіян одразу на кількох напрямках в Курській області. ЗСУ мають успіхи та просуваються

Про це повідомляє RegioNews.

Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко підтвердив атаки Сил оборони позицій росіян на кількох напрямках на Курщині.

"На Курщині великі переживання в росіян, бо вони були атаковані на кількох напрямках і це стало несподіванкою для них. Сили оборони працюють", - додав Андрій Коваленко.

Голова Офісу Президента України Андрій Єрмак опублікував допис про "хороші новини" з цього напрямку фронту.

"Курщина, хороші новини, росія отримує те, чого заслуговує", - написав Андрій Єрмак.

Водночас російські ЗМІ та Telegram-канали заявляли, що головною ціллю Сил оборони України є нібито "захоплення" Курської АЕС у місті Курчатов. Довіряти пропагандистам країни-агресора не слід.

Офіційна інформація від Генштабу

Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що станом на 16:00 5 січня в Курській області РФ відбулося 42 бойових зіткнення, 12 з яких тривають досі. Більше ніякої офіційної інформації від Генштабу про бої на Курщині наразі немає.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Курській області втрати Росії склали понад 38 тисяч солдат і більше тисячі одиниць техніки. В полон потрапили понад 700 росіян.