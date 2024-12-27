На Запоріжжі прикордонники рознесли вщент укриття разом із окупантами
На Запорізькому напрямку воїни-прикордонники виявили місце укриття російської піхоти. Окупантів знищили разом зі схованкою
Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає RegioNews.
По ворожим позиціям влучно відпрацювали аеророзвідники Бердянського прикордонного загону.
"Дочекавшись поки путінські посіпаки зберуться докупи, пілоти Держприкордонслужби нанесли разюче ураження по місцю дислокації ворога. FPV-дрони прикордонників рознесли вщент як укриття, так і ворожу силу", – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, на Запоріжжі Сили оборони знищили російський потяг із 40 цистернами пального.
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