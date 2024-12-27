Россияне атаковали Запорожье баллистикой: есть разрушения промышленной инфраструктуры

иллюстративное фото: из открытых источников

В ночь на 27 декабря российская армия нанесла ракетный удар по промышленной инфраструктуре Запорожья

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

Предварительно, в результате атаки никто не пострадал. Зафиксированы разрушения объекта индустрии.

"Враг коварно бьет по промышленной инфраструктуре области. По состоянию на данный момент информации о пострадавших нет. Масштабы разрушений устанавливаются", – говорится в сообщении.

Напомним, на Рождество российские оккупационные войска нанесли 255 ударов по 11 населенным пунктам Запорожской области. В результате вражеских обстрелов разрушена и повреждена гражданская инфраструктура.