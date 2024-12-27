Россияне атаковали Запорожье баллистикой: есть разрушения промышленной инфраструктуры
В ночь на 27 декабря российская армия нанесла ракетный удар по промышленной инфраструктуре Запорожья
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.
Предварительно, в результате атаки никто не пострадал. Зафиксированы разрушения объекта индустрии.
"Враг коварно бьет по промышленной инфраструктуре области. По состоянию на данный момент информации о пострадавших нет. Масштабы разрушений устанавливаются", – говорится в сообщении.
Напомним, на Рождество российские оккупационные войска нанесли 255 ударов по 11 населенным пунктам Запорожской области. В результате вражеских обстрелов разрушена и повреждена гражданская инфраструктура.
В Киевской области в лесу обнаружили российскую авиационную ракетуВсе новости »
27 декабря 2024, 00:30В Сумской области в результате массированного обстрела погиб гражданский мужчина
26 декабря 2024, 19:15В Белозерке Херсонской области вражеский снаряд попал в многоэтажку
26 декабря 2024, 16:51
24 декабря 2024
Финал политического кризиса в Чернигове: выиграла ли Банковая?
После увольнения в начале декабря временного исполняющего обязанности городского головы и секретаря городского совета Чернигова Александра Ломако на его место до сих пор никто не назначен. В сущности,...
23 декабря 2024
"Паляниця", "Пекло" и "Рута": изменят ли реактивные ракеты-дроны ход войны для Украины
Украина начала массовое производство ракет-дронов, способных долетать на достаточно большие расстояния вглубь россии для поражения там всяческих военных объектов. Точные характеристики этих новейших р...
18 декабря 2024
Эскалация, заморозка или мир: чего ждать Украине в 2025 году
Несомненно, в следующем году Украине предстоит ряд внутри- и внешнеполитических изменений. Вызванные они, в первую очередь, будут изменением политического ландшафта в Соединенных Штатах Америки – само...
11 декабря 2024
"Уставшие" мосты Киева: грозит ли столице транспортный коллапс между двумя берегами Днепра
1 декабря 2024 года в Киеве наконец-то открыли для движения частного транспорта Подольский мост, соединяющий два берега Днепра. Этого события горожане ожидали несколько десятков лет, а сам мост уже да...
Забил палкой: в Киевской области мужчина убил свою сожительницу
27 декабря 2024, 01:17На Буковине на Святвечер задержали четырех мужчин, которые собирались сбежать в Румынию
27 декабря 2024, 00:41В Киевской области в лесу обнаружили российскую авиационную ракету
27 декабря 2024, 00:30В Одессе будут судить женщину, которая продала квартиру, а затем сожгла ее
27 декабря 2024, 00:15Суд начал рассмотрение по существу дела об убийстве детского писателя Вакуленко
26 декабря 2024, 23:42Бронирование от мобилизации снова доступно в "Дії"
26 декабря 2024, 22:29Мэр Черкасс Бондаренко получил церковный орден
26 декабря 2024, 21:48В Харьковской области усилят фортификации двух городов: создается круговая оборона
26 декабря 2024, 21:18Кличко рассказал, сколько многоэтажек в Киеве были повреждены обстрелами за время войны
26 декабря 2024, 20:44
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Финал политического кризиса в Чернигове: выиграла ли Банковая?
"Паляниця", "Пекло" и "Рута": изменят ли реактивные ракеты-дроны ход войны для Украины
Все блоги »