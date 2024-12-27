На Київщині в лісі виявили російську авіаційну ракету

фото: Мобільний рятувальний центр швидкого реагування ДСНС

Про це передає RegioNews із посиланням на Мобільний рятувальний центр швидкого реагування ДСНС України.

Сапери обережно завантажили ракету в спеціальний автомобіль та транспортували для подальшого знищення на підривний майданчик. На щастя, ніхто не постраждав.

Фахівці Міжрегіонального центру швидкого реагування нагадують, що уламки збитих ракет несуть небезпеку життю.

"Тільки підготовлені фахівці-сапери можуть займатися ідентифікацією, розмінуванням та знищенням вибухонебезпечних предметів", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 25 грудня у Чернівецькій області сапери вилучили уламки ворожої ракети, що впала в полі.