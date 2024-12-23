Росіяни скинули КАБи на Степногірськ: пошкоджена багатоповерхівка, поранена жінка
У понеділок, 23 грудня, російські окупаційні війська атакували двома авіабомбами селище Степногірськ Василівського району. Внаслідок ворожих ударів постраждала місцева мешканка
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.
Він уточнив, що через атаку вибуховою хвилею пошкоджена п'ятиповерхівка. Також загорівся одноповерховий будинок.
"Поранена жінка, пошкоджені багатоповерхівка та приватний будинок. Травмованій надана необхідна допомога", – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, протягом минулої доби російські війська завдали 400 ударів по восьми населених пунктах Запорізької області. Мирні жителі не постраждали.
На Дніпропетровщині росіяни обстріляли житлові будинки дронами й артилерієюВсі новини »
23 грудня 2024, 19:43Російська армія завдала удару по Бериславу та Херсонському району: загинув чоловік, є поранені
23 грудня 2024, 18:13Росіяни вдарили по селищу на Харківщині: поранений чоловік
23 грудня 2024, 12:57
23 грудня 2024
"Паляниця", "Пекло" та "Рута": чи змінять реактивні ракети-дрони перебіг війни для України
Україна почала масове виробництво ракет-дронів, що здатні долітати на досить великі відстані вглиб росії для ураження там усіляких військових об'єктів. Точні характеристики цих новітніх розробок трима...
18 грудня 2024
Ескалація, заморозка чи мир: чого чекати Україні у 2025 році
Безсумнівно, наступного року Україну чекає низка внутрішньо- та зовнішньополітичних змін. Викликані вони насамперед будуть зміною політичного ландшафту у Сполучених Штатах Америки – найголовнішого пар...
11 грудня 2024
"Втомлені" мости Києва: чи загрожує столиці транспортний колапс між двома берегами Дніпра
1 грудня 2024 року у Києві нарешті відкрили для руху приватного транспорту Подільський міст, що з’єднує два береги Дніпра. На цю подію містяни очікували кілька десятків років, а сам міст вже давно отр...
09 грудня 2024
Скільки "коштує" суддя Печерського суду?
Держава захистила військових та їхні родини від судових тяжб під час воєнного стану, але чомусь для судді Новака закон не писаний
Зберігав автомат, гранати та сотні набоїв: поліція Київщини затримала мешканця Ірпеня
23 грудня 2024, 21:20Прикордонники показали, як вдарили по окупантах на Півдні
23 грудня 2024, 20:35Смертельна ДТП у Слов’янську: військовослужбовцю оголосили підозру, серед жертв – журналістка
23 грудня 2024, 20:20Конфлікт із DeepState та повідомлення про оточення ЗСУ в Макарівці
23 грудня 2024, 20:00На Дніпропетровщині росіяни обстріляли житлові будинки дронами й артилерією
23 грудня 2024, 19:43На Закарпатті замаскований під інкасатора переправник ледь не вбив ухилянта
23 грудня 2024, 19:20Сухопутні війська збили ще майже 180 російських дронів
23 грудня 2024, 18:45Російська армія завдала удару по Бериславу та Херсонському району: загинув чоловік, є поранені
23 грудня 2024, 18:13У Тернополі зрадника України з Донеччини засудили до 15 років в'язниці
23 грудня 2024, 17:59
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
"Паляниця", "Пекло" та "Рута": чи змінять реактивні ракети-дрони перебіг війни для України
Ескалація, заморозка чи мир: чого чекати Україні у 2025 році
Всі блоги »