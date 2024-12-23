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23 грудня 2024, 12:57

Росіяни вдарили по селищу на Харківщині: поранений чоловік

23 грудня 2024, 12:57
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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У понеділок, 23 грудня, о 10:15 росіяни атакували FPV-дроном селищі Дворічна на Харківщині

Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

Внаслідок вибуху постраждав 66-річний місцевий житель. Він отримав вибухове поранення та акубаротравму. Постраждалого госпіталізували.

Правоохоронці проводять огляд місця події та вилучають уламки боєприпасу.

Нагадаємо, сили оборони України у ніч на 23 грудня збили 47 російських безпілотників, ще 25 дронів-імітаторів локаційно втрачені.

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