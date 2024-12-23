На Дніпропетровщині росіяни обстріляли житлові будинки дронами й артилерією
Протягом доби російська армія обстрілювала Нікопольський район Дніпропетровщини, застосовуючи ударні дрони-камікадзе та важку артилерію. Внаслідок атак пошкоджена цивільна інфраструктура
Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.
Під обстрілами опинилися Нікополь і Марганецька громада. На щастя, люди не постраждали. На решті території регіону було тихо.
"Пошкоджені два приватні будинки, стільки ж господарських споруд. Зачепило й лінію електропередач", – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 23 грудня російські війська атакували безпілотником Берислав на Херсонщині. Внаслідок ворожих ударів загинув мирний житель. В регіоні є поранені.
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