На Дніпропетровщині росіяни обстріляли житлові будинки дронами й артилерією

фото: Сергій Лисак

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.

Під обстрілами опинилися Нікополь і Марганецька громада. На щастя, люди не постраждали. На решті території регіону було тихо.

"Пошкоджені два приватні будинки, стільки ж господарських споруд. Зачепило й лінію електропередач", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 23 грудня російські війська атакували безпілотником Берислав на Херсонщині. Внаслідок ворожих ударів загинув мирний житель. В регіоні є поранені.