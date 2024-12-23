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23 грудня 2024, 18:13

Російська армія завдала удару по Бериславу та Херсонському району: загинув чоловік, є поранені

23 грудня 2024, 18:13
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ілюстративне фото: Нацполіція
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Сьогодні, 23 грудня, російські війська атакували безпілотником Берислав на Херсонщині. Внаслідок ворожих ударів загинув мирний житель. В регіоні є поранені

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Херсонської обласної прокуратури.

За даними слідства, окупанти атакували Берислав за допомогою дрона близько 11:45. Крім того, є постраждалі й в інших населених пунктах області.

"Унаслідок скидання вибухового пристрою смертельне поранення отримав 55-річний чоловік, який перебував на вулиці. За аналогічних обставин поранено двох чоловіків: одного в Антонівці, іншого в Кізомисі", ― йдеться у повідомленні.

Також відомо, що війська РФ атакували населені пункти Херсонщини, застосовуючи артилерію, міномети та безпілотники. Внаслідок обстрілів пошкоджені щонайменше 12 цивільних об’єктів, зокрема приватні будинки та автомобіль.

За фактом порушення законів та звичаїв війни триває досудове розслідування. Правоохоронці документують воєнні злочини, вчинені військовими РФ.

Нагадаємо, вчора окупанти вдарили FPV-дроном по житловому кварталу Берислава. Через атаку загинув 30-річний місцевий житель, ще один чоловік отримав поранення.

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