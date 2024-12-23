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23 декабря 2024, 20:55

Россияне сбросили КАБы на Степногорск: повреждена многоэтажка, ранена женщина

23 декабря 2024, 20:55
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иллюстративное фото: росСМИ
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В понедельник, 23 декабря, российские оккупационные войска атаковали двумя авиабомбами поселок Степногорск Васильевского района. В результате вражеских ударов пострадала местная жительница

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

Он уточнил, что из-за атаки взрывной волной повреждена пятиэтажка. Также загорелся одноэтажный дом.

"Ранена женщина, повреждены многоэтажка и частный дом. Травмированной оказана необходимая помощь", – говорится в сообщении.

Напомним, за прошедшие сутки российские войска нанесли 400 ударов по восьми населенным пунктам Запорожской области. Мирные жители не пострадали.

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