Россияне сбросили КАБы на Степногорск: повреждена многоэтажка, ранена женщина
В понедельник, 23 декабря, российские оккупационные войска атаковали двумя авиабомбами поселок Степногорск Васильевского района. В результате вражеских ударов пострадала местная жительница
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.
Он уточнил, что из-за атаки взрывной волной повреждена пятиэтажка. Также загорелся одноэтажный дом.
"Ранена женщина, повреждены многоэтажка и частный дом. Травмированной оказана необходимая помощь", – говорится в сообщении.
Напомним, за прошедшие сутки российские войска нанесли 400 ударов по восьми населенным пунктам Запорожской области. Мирные жители не пострадали.
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