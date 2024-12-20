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20 грудня 2024, 10:40

Суд на Запоріжжі виніс вирок ексвикладачу, який очолив штаб "Юнармії" в окупації

20 грудня 2024, 10:40
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фото: прокуратура
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На Запоріжжі суд визнав винним у колабораційній діяльності та призначив покарання у вигляді 11 років ув’язнення з конфіскацією майна колишнього викладача вишу

Про це повідомили у пресслужбі Запорізької обласної прокуратури, передає RegioNews.

За даними слідства, колишній викладач Харківського національного університету внутрішніх справ, а наразі – керівник закладу освіти, створеного окупаційною владою на захопленій території Запорізької області, очолив так званий "регіональний штаб Запорізької області всеросійського дитячо-юнацького військово-патріотичного громадського руху "Юнармія".

"Засуджений особисто організовував публічні заходи політичного та військового характеру, до участі в яких залучались неповнолітні та малолітні учасники руху "Юнармія" віком від 8 років", - зазначають у прокуратурі.

У відомстві наголосили, що діяльність "дитячого руху" спрямована на знищення національної ідентичності українців, формування у підлітків позитивної мотивації до проходження військової служби у збройних силах РФ.

Нагадаємо, раніше СБУ затримала у Миколаєві ще одного агента ФСБ. Ним виявився ексвикладач місцевого університету. Він коригував ракетно-дронові удари росіян по місту.

окупація Запорізька область колаборант освітні заклади
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